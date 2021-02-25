البورصة العراقية تغلق مرتفعة بـ 1.38%

أغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 1.38% متوقفًا عند 556.55 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 17 شركة، وانخفاض أسهم 9 اخرى، فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2،095،610،054 سهما، بقيمة 1،120،827،774 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 642 صفقة، شملت 40 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.