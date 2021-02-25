بحضور فنانين وأدباء.. مؤتمر للحفاظ على أتيليه الإسكندرية غدا

ينظم أتيليه الإسكندرية" جماعة الفنانين والكتاب"، برئاسة الدكتور محمد رفيق، مؤتمرا حاشدا، للحفاظ على الأتيليه، بحضور كوكبة من كبار الفنانين والأدباء والمفكرين والسياسيين، من مختلف المحافظات، ومنهم الدكتورة كريمة الحفناوي، والمخرج أحمد فؤاد درويش، والفنان أحمد الجنايني، رئيس أتيليه القاهرة، والناقد السينمائي سامى حلمي، والفنان التشكيلي ماهر جرجس، والفنان خالد هنو، والمهندس محمد عبد المنعم، والدكتور أحمد بغدادي، والدكتور أحمد إبراهيم، والمخرج محمد أبو المعاطي، والدكتورة إيمان الزيات، والعديد من أعضاء الأتيليه ومحبي الثقافة والفنون.وأكد الكاتب الصحفي معتز الشناوي، أن المؤتمر سيبدأ في الرابعة من عصر غدا الجمعة، ويعقبه مؤتمر صحفي، بمقر الأتيليه بالإسكندرية، مضيفا أن المؤتمر يأتي ضمن فاعليات عديدة، للحفاظ على أتيليه الإسكندرية وقيمته الثقافية والفنية والتنويرية، والتي تخطت حدود العاصمة الثانية، نظرا للدور الذى يمثله الأتيليه بين دول جنوب المتوسط.وتتوازى هذه الفاعليات مع العمل القانوني الذى تقوم به هيئة متطوعة من كبار المحامين بالإسكندرية، للحفاظ على قصر "تيمفاكو" الأثري، مقر الأتيليه.يذكر أن الاتيليه، جماعة الفنانين والكتاب، هو جمعية ثقافية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، أسسه الفنان الرائد محمد ناجي، وقام ناجي بإنشائه عام 1934، وسُجل المبنى - قصر تيمفاكو - كأثر ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية، تحت رقم 538 لعام 1996، كما أنه مسجل في عداد المباني التراثية طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008م تحت رقم 1346.وحدثت العديد من النزاعات بين الأتيليه والملاك، إلى أن حصل المالك في يناير الماضي على حكم بالإخلاء، بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة رقم 18 من قانون 136 لسنة 1981.