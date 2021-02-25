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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية قطر يجتمع مع نظيره الكويتي في الدوحة

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:48 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، اجتماعًا مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي يزور الدوحة حاليًا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، كما قدم وزير خارجية قطر، التهنئة لدولة الكويت بمناسبة يومها الوطني.

وخلال زيارته الحالية للدوحة، قام وزير الخارجية الكويتي، بتسليم رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى نظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وجاءت رسالة أمير الكويت إلى نظيره القطري بعد انعقاد عدة اجتماعات بين وفود قطر ووفدي كل من الإمارات ومصر في الكويت، لبحث التنسيق المشترك ووضع الآليات والإجراءات المستقبلية بعد بيان العُلا الذي تم توقيعه خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ 41 والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، وتم بموجبه إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.

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