ملخص أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 5



بعد أن تعود سيدة الحلم للظهور لخالد وتطلب منه الهرب ويستغل خالد تشابك المسجونين ويهرب من المحكمة، يحاول البحث عن مكان يأويه ويبحث حول القتيلة التي طلب بياناتها من المحامي الخاص به لمعرفة من الذي قتلها وحاول لصق التهمة به.



أبطال وصناع في يوم وليلة مسلسل في يوم وليلة يشارك به نخبة كبيرة من النجوم منهم أحمد رزق وآيتن عامر وداليا مصطفى ونضال الشافعي وصلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف ومحمد عز وميرنا نور الدين وجمال برسوم وحسني شتا ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



نكشف خلال هذا التقرير ملخص أحداث مسلسل "في يوم وليلة" الحلقة 5 بعد نجاح المسلسل في جذب الأنظار خلال الحلقات الماضية، من خلال الجرعة المكثفة من الإثارة والتشويق التي تعرض لها الفنان أحمد رزق منذ مشاهد المسلسل الأولى وتورطه في ورطة كبيرة يحاول خلال الأحداث الخروج منها وكشف أسبابها.وترصد "الدستور" ملخص أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 5، حيث تزداد الإثارة حول شخصية "خالد" التي يقدمها الفنان أحمد رزق وتزداد ورطته بعد أن تثبت كل الأدلة تورطه في جريمة القتل التي حدثت في مكتبه، ويعجز شقيقه محمود عن توفير المبلغ المالي الذي طلبه منه خالد لعمل العملية الثانية لوالدهما الذي يجسده الفنان صلاح عبد الله، وتزداد الفجوة والهوة بين سارة وابنتها بعد أن أخبرتها أنها ستتزوج من نضال الشافعي الذي ظهر لها في الوقت المناسب لينتشلها من الأزمة التي وقعت فيها بعد اعترافه لها بحبها، ويصبح محمود قيد الطاعة لزوجته تيسير بعد أن اعتدى عليها وهددته بسجنه مدى الحياة ويتنازل عن الأموال الخاصة به بعد أن سحبتها من حسابهما المشترك.اقرأ أيضاً..