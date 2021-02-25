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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي شرق مدينة نصر يوقف بناء مخالف في مدرسة

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:45 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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تابع العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع إدارة الإزالات، رصد أعمال إنشائية مخالفة دون ترخيص بمدرسة بعمارات الفتح، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشكل حي شرق مدين نصر لجنة من إدارة المحلات والسلامة والصحة المهنية والبيئة للمرور على المنشآت التي تستخدم مواد خطرة، وتم المرور على مطعم وكافيه بالبدروم في شارع عباس العقاد، ومصادرة شيش و2 أنبوبة غاز وغلق وتشميع المكان، كما تم المرور على مطعم أسماك بالبدروم في شارع عزت سلامة، ومحل للأحذية والشنط في شارع عباس العقاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنبيه بالإخلاء.

واستجاب حي شرق مدين نصر للشكوى المقدمة من احد المواطنين بمكتب رئيس الحي، بوجود حواجز أسمنتية امام الجراج في بلوك 26 قطعة 18، وتم إزالة الحواجز الأسمنتيه وفتح الجراج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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