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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البحيرة تنجو من «كارثة غذائية».. ضبط 9.450 طن أرز به «ديدان حية»

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على كافة الأنشطة والمخابز البلدية لمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات التموينية والتجارية وضبط الخارجين عن القانون والمتلاعبين بالسلع الغذائية.

وجرى تشكيل حملة للمرور على الأسواق بدائرة مركز ومدينة إدكو برئاسة فارس عبد الواحد، تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل وعليها كمية 9.450 طن أرز مستورد من الصين زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو، وبه ديدان وحشرات وسوس وتغيير في خواصه، وقرر قائد السيارة أنه متوجه به لحساب صاحب مضرب أرز بإدكو، للقيام بإعادة تعبئتها في أكياس وشكائر أحجام صغيرة للتداول في الأسواق، وعليه وبفحص الكمية المحملة على السيارة تبين أن الأرز به ديدان حية وسوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الأدمي.

وعليه تم التحفظ على السيارة وقائدها والكمية المحملة عليها وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

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