قطر تسجل 465 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 408 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، 408 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 162268 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9344 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1521792 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9684 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 257 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 540 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 152327 حالة.