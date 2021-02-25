4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، 4 آلاف و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 684 ألفا و362 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أنه تم تسجيل 2271 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 627 ألفا و718 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفا و351 حالة وفاة.