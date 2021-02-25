التعاون الإسلامي والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم الخميس مع سفير المغرب لدى السعودية المندوب الدائم لدى المنظمة مصطفى المنصوري، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن ذلك جاء خلال استقبال العثيمين، السفير مصطفى المنصوري حيث وقع الأخير باسم بلده على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.وثمن العثيمين دور المغرب الريادي داخل المنظمة وفي العمل الإسلامي المشترك.