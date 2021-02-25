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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السكة الحديد»: تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:37 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي، من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب اعتبارا من 27 فبراير الجاري، وتضمنت:

- تعديل قطار 164 إكسبريس الإسكندرية-أسوان ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، إن التعديل للقطارات سيكون كالآتي:

- تعديل قطار 163 أسوان-الإسكندرية ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.
- تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق-المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 380 ركاب المنصورة-بلبيس-القاهرة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 389 القاهرة-الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 226 ركاب الزقازيق-طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من ثالثة عادية.
- تعديل قطار 229 ركاب طنطا-الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 234 ركاب الزقازيق-طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 239 ركاب طنطا-الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.

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