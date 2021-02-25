«السكة الحديد»: تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي
الخميس 25/فبراير/2021 - 02:37 م
علا غزالطباعة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي، من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب اعتبارا من 27 فبراير الجاري، وتضمنت:
- تعديل قطار 164 إكسبريس الإسكندرية-أسوان ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.
وأوضحت هيئة السكك الحديدية، إن التعديل للقطارات سيكون كالآتي:
- تعديل قطار 163 أسوان-الإسكندرية ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.
- تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق-المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 380 ركاب المنصورة-بلبيس-القاهرة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 389 القاهرة-الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 226 ركاب الزقازيق-طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من ثالثة عادية.
- تعديل قطار 229 ركاب طنطا-الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 234 ركاب الزقازيق-طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 239 ركاب طنطا-الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 164 إكسبريس الإسكندرية-أسوان ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.
وأوضحت هيئة السكك الحديدية، إن التعديل للقطارات سيكون كالآتي:
- تعديل قطار 163 أسوان-الإسكندرية ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.
- تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق-المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 380 ركاب المنصورة-بلبيس-القاهرة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 389 القاهرة-الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 226 ركاب الزقازيق-طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من ثالثة عادية.
- تعديل قطار 229 ركاب طنطا-الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 234 ركاب الزقازيق-طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 239 ركاب طنطا-الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.