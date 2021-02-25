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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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أول رد من محمد عواد على إهانته لقميص الزمالك
الخميس 25/فبراير/2021 - 02:33 م
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خرج محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صمته ورد فيما يتعلق بالصورة التي نشرها من قبل عبر حسابه على انستجرام ووضع قدمه فيها أمام قميص الزمالك.
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