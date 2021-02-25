أول رد من محمد عواد على إهانته لقميص الزمالك





خرج محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صمته ورد فيما يتعلق بالصورة التي نشرها من قبل عبر حسابه على انستجرام ووضع قدمه فيها أمام قميص الزمالك.