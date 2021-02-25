جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن استقبال الجامعة اليوم 25 فبراير الجاري، الطلاب المغتربين الذي تم قبولهم خلال الفصل الدراسي الأول بالمدينة الجامعية، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مسبقاَ منذ بداية جائحة كورونا وذلك تزامنا مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والمقرر له الأحد القادم 28 فبراير 2021 واستهلاله بانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.جاء ذلك خلال قيام الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لمباني قطاع المدن الجامعية والتي شملت تفقد مبنى (ع) طلبة والجناح الاقتصادي ومبنى (ه) و(ن) طالبات، والتي رافقه فيها عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير المدينة الجامعية طلبة، ومحمد عطا الكريم مدير الإسكان الخارجي، وأماني أبو الصغير مدير عام المدينة الجامعية طالبات ورؤساء ومشرفي ومشرفات المباني داخل كل قطاع، وذلك للاطمئنان على أحوال الطلاب في أول يوم لهم عقب العودة والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للوقاية من كورونا والاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب واستعدادهم للامتحانات الفصل الدراسي الأول.وخلال استماعه إلى استفساراتهم حول وجود أية شكاوى أو صعوبات تواجه الطلبة أثناء إقامتهم بالمدينة صرح بأن الطالب لن يدفع رسوم الخدمة إلا لعدد الأيام التي سيمكث بها داخل المدينة الجامعية، وتقديرها بـ45 جنيهًا، والطريقة الأخرى بأن يدفع الطالب 50% من الرسوم، أما الطلاب الذين سددوا رسوم شهر يناير قبل تعليق الدراسة بالجامعة يجري تعويضهم في رسوم شهر مارس المقبل.وخلال جولته التفقدية شدد الدكتور شحاتة غريب على ضرورة التزام الطلاب المغتربين بالإجراءات الاحترازية خلال إقامتهم بالوحدات السكنية التابعة لقطاع المدينة الجامعية والتي حددتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والمتضمنة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات داخل الغرف، واستخدام الكواشف الحرارية وأدوات التطهير والتعقيم بصفة دائمة ودورية بما يساهم في الحفاظ على سلامة الأفراد.وأشار نائب رئيس الجامعة إلى تعميم تطبيق نظام الوجبات المعلبة على طلاب المدينة، وذلك بالتعاون مع جمعية أمان الاستهلاكية التابعة لوزارة الداخلية.