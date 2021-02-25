رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي

لا تزال عمليات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي مستمرة من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحديث البطاقات واستخراجها بعد انتهاء صلاحيتها أو تقديم التظلمات على رفض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وطلب إعادة الكشف الطبي على المتقدمين لإثبات الإعاقة.

مدة صلاحية بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن مدة صلاحية بطاقة إثبات الإعاقة للخدمات المتكاملة 7 سنوات ويتم تجديدها للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحدد القانون الفئات التي تصدر لها بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة وفقا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، من وزارة التضامن الاجتماعي حيث يتم تسليم بطاقات الخدمات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافي لكل مستفيد.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( هنا ).

اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تسجيل الرقم القومي للراغب في الحصول عليها.

كتابة بيانات الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

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حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة تحديد موعد الكشف لإجراء القمسيون الطبي وفحص الحالة المرضية بالتفصيل من خلال موقع المجالس الطبية المختصصة الالكتروني من خلال هذا الرابط ( هنا ).

تحميل التقرير الطبي الذي يوضح نتيجة الفحوصات اللازمة كاملة.

الضغط على إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

_ صورة من بطاقة الرقم القومي

_ صور شخصية

_ صورة من التقرير الطبي مستخرج من مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الذي يوضح نتيجة الفحوصات الطبية للحالة.

خطوات التظلم على نتيجة إثبات الإعاقة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن تقديم التظلم على نتيجة رفض إثبات الإعاقة وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يمكم التظلم عبر مكاتب البريد بإرسال مكاتبة إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو في المديرية.