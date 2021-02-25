رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:21 م
الرقم القومي
الرقم القومي
عبدالله هشام
طباعة

لا تزال عمليات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي مستمرة من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحديث البطاقات واستخراجها بعد انتهاء صلاحيتها أو تقديم التظلمات على رفض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وطلب إعادة الكشف الطبي على المتقدمين لإثبات الإعاقة.

مدة صلاحية بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن مدة  صلاحية بطاقة إثبات الإعاقة للخدمات المتكاملة 7 سنوات ويتم تجديدها للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات،  وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحدد القانون الفئات التي تصدر لها بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة وفقا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، من وزارة التضامن الاجتماعي حيث يتم تسليم بطاقات الخدمات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافي لكل مستفيد.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (هنا).

اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تسجيل الرقم القومي للراغب في الحصول عليها.

كتابة بيانات الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

قد يهمك.. حقيقة تغير مجموع درجات الثانوية العامة 

حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة تحديد موعد الكشف لإجراء القمسيون الطبي وفحص الحالة المرضية بالتفصيل من خلال موقع المجالس الطبية المختصصة الالكتروني من خلال هذا الرابط (هنا).

تحميل التقرير الطبي الذي يوضح نتيجة الفحوصات اللازمة كاملة.

الضغط على إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

_ صورة من بطاقة الرقم القومي

_ صور شخصية

_ صورة من التقرير الطبي مستخرج من مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الذي يوضح نتيجة الفحوصات الطبية للحالة.

خطوات التظلم على نتيجة إثبات الإعاقة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن تقديم التظلم على نتيجة رفض إثبات الإعاقة وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يمكم التظلم عبر مكاتب البريد بإرسال مكاتبة إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو في المديرية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسى 3 أسابيع «مبدئيًا»

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

الصور

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

عطل يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر» عالميًا

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري

«الشباب ودوره في بناء المجتمع» بمركز طلعت حرب.. السبت

«تجارب نجاح مصرية وإفريقية» على مائدة الأعلى للثقافة (صور)

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» بالأعلى للثقافة