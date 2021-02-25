مركز حقوقي: يوثّق 8 مجازر حوثية في تعز

وثق مركز المعلومات والتأهيل الحقوقي اليمني، 8 مجازر ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال عام 2020، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، من خلال القصف المباشر على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان.وأشار المركز في بيان منشورالخميس، أن المجازر أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنيًا بينهم 16طفلًا وامرأة، فضلًا عن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات والمنشآت وغيرها.وبحسب البيان، فقد أسفرت المجازر الثماني عن مقتل 28 مدنيًا، بينهم 8 أطفال و8 نساء، وإصابة 33 مدنيًا، بينهم 7 نساء و5 أطفال، وفقا لموقع الحدث.وأشار البيان إلى التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان التي يشهدها اليمن منذ أكثر من 6 سنوات ماضية، مبينًا الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي ترتكبه أطراف الصراع في اليمن، موضحًا أن الميليشيات الحوثية هي المتصدرة لارتكاب معظمها بشكل مباشر.وأوضح البيان أن محافظة تعز تعاني من استمرار استهداف المدنيين والأعيان والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية من قبل ميليشيا الحوثي بشكل مباشر وشبه يومي.