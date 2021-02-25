باكستان والإمارات تبحثان سبل التعاون الثنائى ومكافحة الإرهاب

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا، مع نظيره الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مناقشة الوضع الإقليمي، خاصة في أفغانستان وإقليم كشمير.وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس، بأن الجانبين جددا العزم لمواصلة تعزيز العلاقات العسكرية والروابط الاستراتيجية بين البلدين.وأضاف البيان أن الجنرال الباكستاني نديم رضا تفقد أيضًا خلال زيارته الإمارات المؤتمر والمعرض الدفاعي الدولي (أيديكس) والمعرض الأمني البحري والدفاعي (نافديكس) في أبوظبي.