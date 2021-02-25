القبض على 3 عناصر تكفيرية فى تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، القبض على 3 عناصر تكفيرية، مطلوب القبض عليها بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي في عدة ولايات تونسية.وقالت الداخلية التونسية، في بيان لها، إن وحدات القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري (28 سنة) مطلوب بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.وأضافت الوزارة، في بيان آخر، أن مصلحة الوقاية من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس والإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب بالعوينة، قامتا بالقبض على عنصر تكفيري آخر من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.كما أشارت الوزارة إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، ومصلحة الوقاية من الإرهاب بسوسة تمكنتا من القبض على عنصر تكفيري ثالث وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنة.