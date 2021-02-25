ياسر فرج يخرج من أحزانه بحكاية «أيامنا الحلوة»

يشارك الفنان ياسر فرج، في بطولة مسلسل "ورا كل باب" من خلال حكاية "أيامنا الحلوة"، وهو العم الأول الذي يشارك فيه بعد وفاة زوجته الفترة الماضية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وانتهت النجمة صابرين من تصوير آخر مشاهد حكاية "كورونا" أولى حكايات المسلسل، تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش في 5 حلقات، واستغرق تصوير الحكاية أسبوعا فقط، وشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، جيهان خليل، محمد نجاتي، عابد عناني، وعدد آخر من الفنانين الشباب.وكان الفنان محمد عدوية قد سجل الفترة الماضية أغنية تتر مسلسل "ورا كل باب"، وهى من كلمات عماد عبيد، وتوزيع محمد هارون، وألحان سامر أبو طالب، وتحمل طابع البهجة والفرح، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية الأولى من العمل.