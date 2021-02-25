محافظ مطروح يتفقد مبادرة «مهنتك مستقبلك» بسيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، تنفيذ مشروع مبادرة رئيس الجمهورية مهنتك مستقبلك، التى تضم ورش الخياطة والحياكة والسباكة والكهرباء لتأهيل الشباب وتوفير مزيد من فرص العمل.وأوضح العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة، أن اشترك فى المبادرة عدد من الشباب والفتيات منهم 15 خياطة، 10 سباكة، 10 كهرباء.وأكد محافظ مطروح أهمية المبادرة في توفير فرص العمل للفتيات والسيدات والشباب، مع اهمية الترويج والتسويق وإقامة المعارض لتسويق المنتجات، والتى تأتى أيضا فى إطار تأكيد أهمية الحفاظ على تراث الواحة المميز من الحرف المختلفة.كما تفقد محافظ مطروح محطة الصرف الصحي ومشروع الغابة الشجرية والمقامة على 142 فدانًا لمتابعة الانتهاء من المشروع والتي بلغت نسبة تنفيذه نحو 90%.ووجه محافظ مطروح بالإسراع فى تنفيذ المشروع مع أهميته وما يحققه من استفادة لأهالي الواحة، كذلك تم تفقد مصنع إنتاج التمور وثلاجات الحفظ.