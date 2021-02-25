جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

يوم الإثنين 1 مارس امتحان اللغة الأجنبية الأولى ومدته ساعة وربع في الفترة الأولي، وةمتحان الجغرافيا في الفترة الثانية ومدته ساعة إلا ربع.





اقرأ أيضاً..



يوم السبت 6 مارس امتحان الفلسفة والمنطق في الفترة الأولى ومدته ساعة إلا ربع، وامتحان الفيزياء في الفترة الثانية ومدته ساعة إلا ربع.



يوم الإثنين 8 مارس امتحان التاريخ في الفترة الأولى ومدته ساعة إلا ربع وامتحان الكيمياء في الفترة الثانية ومدته ساعة إلا ربع.



وتبدأ الامتحانات يوميا الساعة التاسعة صباحا.



منصات تعليم إلكترونية لمساعدة الطلاب وبعد معرفة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2021، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم، العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، بهدف مساعدة الطلاب في تلقى دروسهم ومتابعة مقرراتهم الدراسية، واستكمال عملية التعليم عن بعد، بعد أن قلل عدد أيام الحضور للطلاب في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، منها: ذاكر، حصص، مدرستنا، بنك المعرفة المصري، وغيرها.



يوم الأربعاء 3 مارس امتحان الرياضيات ومدته ساعة ونصف في الفترة الأولة، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية ومدته ساعه إلا ربع في الفترة الثانية.