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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:39 م
جريدة الدستور
أسماء منصور
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يدير الكثير من الطلاب وأولياء الأمور محرك البحث "جوجل" لمعرفة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الفصل الدراسي الأول، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد الامتحانات، والتي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، حيث يرغب الكثير من الطلاب في معرفة الجدول، وذلك مع قرب موعد الامتحانات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن الامتحانات والمواعيد المخصص لها وطريقة الامتحانات حتى يطمئن الطلبة والأهالي الذين يشعرون بالقلق وذلك بسبب خوفهم من طريقة الامتحانات، لكي يضعوا في اعتبارهم سهولة في الامتحانات بشكل كامل وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد بسب جائحة فيروس كورونا المستجد.. وتعرض لكم "الدستور" جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021


ستبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 27 فبراير، وتستمر حتى يوم 8 مارس المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا المستجد، التي اجتاحت العالم.

يوم السبت 27 فبراير امتحان اللغة العربية ومدته ساعة ونصف في الفترة الأولى وامتحان الأحياء ومدته ساعة إلا ربع في الفترة الثانية.

يوم الإثنين 1 مارس امتحان اللغة الأجنبية الأولى ومدته ساعة وربع في الفترة الأولي، وةمتحان الجغرافيا في الفترة الثانية ومدته ساعة إلا ربع.

يوم الأربعاء 3 مارس امتحان الرياضيات ومدته ساعة ونصف في الفترة الأولة، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية ومدته ساعه إلا ربع في الفترة الثانية.

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يوم السبت 6 مارس امتحان الفلسفة والمنطق في الفترة الأولى ومدته ساعة إلا ربع، وامتحان الفيزياء في الفترة الثانية ومدته ساعة إلا ربع.

يوم الإثنين 8 مارس امتحان التاريخ في الفترة الأولى ومدته ساعة إلا ربع وامتحان الكيمياء في الفترة الثانية ومدته ساعة إلا ربع.

وتبدأ الامتحانات يوميا الساعة التاسعة صباحا.

منصات تعليم إلكترونية لمساعدة الطلاب

وبعد معرفة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2021، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم، العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، بهدف مساعدة الطلاب في تلقى دروسهم ومتابعة مقرراتهم الدراسية، واستكمال عملية التعليم عن بعد، بعد أن قلل عدد أيام الحضور للطلاب في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، منها: ذاكر، حصص، مدرستنا، بنك المعرفة المصري، وغيرها.

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