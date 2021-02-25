«المنزلاوي» ينعى حسين صبور: أسطورة الهندسة المعمارية

نعى المهندس محمد المنزلاوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس الشيوخ، المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، الذي وافته المنية اليوم الخميس.وقال المنزلاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون انعى بخالص الحزن والأسى، أسطورة الهندسة المعمارية وشيخ مهندسى مصر المعلم المهندس حسين صبور، خالص العزاء للأخوة والاصدقاء والنائب أحمد صبور والمهندس عمر صبور.وتوفي المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما.وأعلن المهندس عمر صبور نجل الراجل عبر صفحته صباح اليوم نبأ وفاة والده قائلًا: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة».ومن المقرر أن يقام سرداق العزاء بعد غدًا السبت في المجمع الاسلامي بالشيخ زايد.