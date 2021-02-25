الكنيسة الأرثوذكسية تُحيي الذكرى الثالثة للأنبا فام أسقف طما السابق

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بالذكرى السنوية الثالثة، لرحيل الأنبا فام أسقف طما.وقال موقع كنيسة القديس العظيم الأنبا تكلا، للأقباط الأرثوذكس، بالإبراهيمية، بمحافظة الإسكندرية، وهو أحد المواقع المعتمدة من قبل الكنيسة، كموقع مُتخصص في العلوم الكنسية واللاهوتية، إن الأنبا فام من مواليد ساحل طهطا في 1 فبراير 1945 م، وينتمي لعائلة "سكلا" بإخميم، محافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس هندسة قسم المناجم (قسم تعدين) من جامعة أسيوط، مصر سنة 1967 م، وعمل مهندسًا بالمناجم في نفس سنة التخرج، والتحق بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يونيو عام ١٩٧٧م.وأضاف: "أخذ اسم "فام" في الرهبنة، وهو اسم شهيد مدينة طما (الشهيد أبو فام الجندي الأوسيمي)، وكان مسئولًا عن المضيفة بدير أنبا بيشوي في فترة الرهبنة، وتم تجليسه على كرسيه في يونيو 1980 م، وتنيَّح في لندن مساءً بمستشفى، حيث سافَر للعلاج قبلها بأيام وذلك يوم الأحد 25 فبراير 2018 م.