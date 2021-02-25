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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يعلن دخول برج شبلنجه في الخدمة بإجمالي طول 10 كم

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، دخول برج شبلنجه في الخدمة بإجمالي 10 كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول 214 كم، والذي يجري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة "SIL4".

و أوضح وزير النقل أن هذا المشروع يتكون من 21 برجا رئيسيا، و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا، مشيرًا إلى أن برج شبلنجه يتحكم في عدد 26 سيمافور ضوئي، وعدد 2 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا، وعدد 18 موتور تحويلة، ويعتبر هذا البرج الثاني الذي دخل الخدمة ضمن المشروع بعد دخول برج أبو حماد الخدمة في 28 ديسمبر 2020.

و أضاف الوزير أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفًا أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلا

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