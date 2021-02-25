حملة مكبرة للرقابة والمتابعة بنطاق مركز ومدينة بدر

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.حيث قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى بحملة مكبرة بنطاق مركز بدر، أسفرت عن: ضبط "60 كانيولا - 3 زجاجة دواء شرب - 300 قرص" منتهية الصلاحية بإحدى الصيدليات.كما تم ضبط 400 قرص و15 علبة لبوس تأمين صحي غير مصرح بتداولها و50 قرصًا وعلبة عسل منشط بها 11 كيسًا غير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط علبة كمامات بدون فواتير.كما قامت الحملة بالمرور على محلات بيع الأغذية والأسواق تم ضبط وتحرير محاضر "49 صنفًا متنوعًا مجهول المصدر - عدد 45 صنف أغذية منتهية الصلاحية - تجميع كيماوي لعدد 31 شيكارة زنة 50 كجم - تجميع لعدد 15 شيكارة دقيق مدعم غير مصرح بالبيع - تجميع أسطوانات غاز لعدد 30 أسطوانة سعة 12.5 كيلو و22 علبة حلويات مجهولة المصدر".كما تم ضبط عدد 2 كيلو جبن رومي و8 أطباق حلوى مجهولة المصدر، وعدد 2 جردل مخلل سعة 2 كيلو و10علب شيكولاته غير مسجلة بوزارة الصحة، وإعدام 30 كيلو مخلل غير صالح، وتم تحرير 20 محضر جنحة صحة لعدم حمل شهادات صحية و7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات صحية.وتم تحرير عدد 12 محضر عدم ارتداء كمامات وتحصيل عدد 4 غرامات إشغال طريق فورى ومصادرة عدد 33 شيشة بمقاهى مخالفة، وتم تحرير١١ محضر عدم وجود رخصة - ١٢ محضر عدم وجود عقد المحرقة و١١ محضر عدم وجود عقد نفايات للعيادات.هذا ويشدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الإدارى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.