5 ملايين جنيه تعويضًا.. تحديد موعد نظر دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 27 فبراير الجارى، لنظر دعوى تعويض خمسة ملايين جنيه للإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بتهمة السب والقذف.أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف، بالمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه؛ لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.وصرح الإعلامى نزار الفارس، بأنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقًا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.وقال المستشار هيثم عباس، إن موكله تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكون وصف متحرش على أى شخص يعد قذفًا معاقبًا عليه قانونًا، وما الحال عندما يكون الأمر متعلقًا بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة.