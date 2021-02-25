تطهير وتعقيم لجان امتحانات مدارس مطروح لمواجهة كورونا

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تطهير عدد من المدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الدراسي الأول، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد جاب الله استمرار الجهود في تعقيم وتطهير أماكن تجمعات المواطنين بمكاتب البريد والسنترال والمنشآت الشرطية ومجمع المحاكم والمصالح الحكومية والمواقف ومحطات القطار، في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.