باكستان وفرنسا يبحثان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني هاتفيا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل يوم 15 فبراير الجاري.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية اليوم الخميس- أن بارزاني أكد خلال الاتصال التوصل إلى معلومات جديدة حول الهجوم نتيجة التحقيق المشترك بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية.وأشار البيان الى أن الجانبين اتفقا على أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة، وشددا على ضرورة التعاون الوثيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي.ومن جهة أخرى، أكد بارزاني ولودريان على مواصلة تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا.وكان متعاقد مدني أجنبي قد قتل وأصيب جندي أمريكي وخمسة أشخاص آخرين جراء هجمات صاروخية على مواقع في مدينة أربيل وضواحيها، من بينها قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.