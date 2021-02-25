544 إصابة جديدة بكورونا فى كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره موقع "توتال كرواتيا نيوز" اليوم، إن عدد الحالات النشطة يبلغ الآن 2933 حالة على مستوى البلاد، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي إلى 12 ألفًا و869 شخصًا.وأضاف أنه خلال 24 ساعة الماضية، أجرت كرواتيا 6 آلاف و433 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الفحوصات إلى مليون و327 ألفًا و769 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى الآن.