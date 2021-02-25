موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
الخميس 25/فبراير/2021 - 06:12 م
سلمى بدرطباعة
بدأت فعاليات ثاني يوم من أسبوع الموضة بباريس، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من البدلات النسائية الرسمية لموسم فصلي ربيع وصيف 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار واتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات المختلفة والألوان.
- بدلات مزينة بالطبعات:
قدمت العديد من البدلات المزينة بالطبعات المختلفة الكثير من بدلات ربيع وصيف 2021 كالبدلة البيضاء المخططة باللون الأحمر بشكل عامودي مع حزام يحدد الخصر، فضلًا عن البدلات الرسمية عريضة اللياقات التي مزجت بين نقوشات الورود ونقاط البولكا والخطوط الملونة.
- بدلات بجواكيت قصيرة:
قدمت بدلات سوداء دائرية اللياقة بجاكيتات قصيرة مزينة بجيوب كبيرة وأزرار ذهبية وبدلات مميزة بخاماتها الصيفية الخفيفة والبنطلونات الواسعة.
- بدلات بألوان ترابية:
قدمت العديد من البدلات بمجموعة من الألوان الترابية خاصة اللون الجملي.
بدلات بأكتاف عريضة:
قدمت موديبلات بدلات محددة الخصر مصممة ببنطلون قصير مزجت بين اللونين الرمادي والأسود واكتاف بارزة بتصميم مميز يناسب السهرات.
- بدلات مزينة بالطبعات:
قدمت العديد من البدلات المزينة بالطبعات المختلفة الكثير من بدلات ربيع وصيف 2021 كالبدلة البيضاء المخططة باللون الأحمر بشكل عامودي مع حزام يحدد الخصر، فضلًا عن البدلات الرسمية عريضة اللياقات التي مزجت بين نقوشات الورود ونقاط البولكا والخطوط الملونة.
- بدلات بجواكيت قصيرة:
قدمت بدلات سوداء دائرية اللياقة بجاكيتات قصيرة مزينة بجيوب كبيرة وأزرار ذهبية وبدلات مميزة بخاماتها الصيفية الخفيفة والبنطلونات الواسعة.
- بدلات بألوان ترابية:
قدمت العديد من البدلات بمجموعة من الألوان الترابية خاصة اللون الجملي.
بدلات بأكتاف عريضة:
قدمت موديبلات بدلات محددة الخصر مصممة ببنطلون قصير مزجت بين اللونين الرمادي والأسود واكتاف بارزة بتصميم مميز يناسب السهرات.
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)
موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)