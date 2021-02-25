موضة باريسي: بدلات رسمية لفصلي الربيع والصيف 2021 (صور)

- بدلات مزينة بالطبعات:

- بدلات بجواكيت قصيرة:

- بدلات بألوان ترابية:

بدلات بأكتاف عريضة:

بدأت فعاليات ثاني يوم من أسبوع الموضة بباريس، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من البدلات النسائية الرسمية لموسم فصلي ربيع وصيف 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار واتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات المختلفة والألوان.قدمت العديد من البدلات المزينة بالطبعات المختلفة الكثير من بدلات ربيع وصيف 2021 كالبدلة البيضاء المخططة باللون الأحمر بشكل عامودي مع حزام يحدد الخصر، فضلًا عن البدلات الرسمية عريضة اللياقات التي مزجت بين نقوشات الورود ونقاط البولكا والخطوط الملونة.قدمت بدلات سوداء دائرية اللياقة بجاكيتات قصيرة مزينة بجيوب كبيرة وأزرار ذهبية وبدلات مميزة بخاماتها الصيفية الخفيفة والبنطلونات الواسعة.قدمت العديد من البدلات بمجموعة من الألوان الترابية خاصة اللون الجملي.قدمت موديبلات بدلات محددة الخصر مصممة ببنطلون قصير مزجت بين اللونين الرمادي والأسود واكتاف بارزة بتصميم مميز يناسب السهرات.