300 طن يوميًا.. مطحن لإنتاج الدقيق بتكلفة 60 مليون جنيه في أسوان

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مطحن صومعة إدفو المركزية، بتكلفة 60 مليون جنيه، وتنتج 300 طن من الدقيق يويمًا.وتصل الطاقة الاستعابية للصومعة إلى 30 ألف طن موزعة على 6 خلايا تخزين.وجاء ذلك بعد افتتاح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن حورس والذي نفذته شركه بهلر السويسرية التابعة لشركة مطاحن مصر العليا، بحضور النائب مجدي حسيبو عضو مجلس الشيوخ، والنائب على البدرى عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.