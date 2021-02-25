الاقتصاد الأرجنتيني يسجل انكماشًا بنسبة 10% عام 2020

سجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشًا بنسبة 10% عام 2020 مقارنة بالعام 2019، بعدما تضرر كثيرًا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، بحسب التقديرات الأولية الرسمية.وفي ديسمبر، سجل إجمالي الناتج المحلي نموًا بنسبة 0،9% مقارنة بالشهر السابق، وهو ثامن نمو شهري يُسجّل بعد التراجع في أبريل (-25،4%) ومايو (-20%) اللذين اتّسما بشبه شلل للنشاط مرتبط بالتدابير الصحية المقيّدة.ولم يستأنف القطاع الصناعي نشاطه تدريجيًا قبل الفصل الثالث من العام، رغم القيود على تنقلات السكان.وهذه التوقعات ليست سوى تقديرات إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 لا يُعلن رسميًا قبل مارس، وهي أفضل من تلك الواردة في مشروع قانون الميزانية في سبتمبر.وتوقعت الحكومة آنذاك تراجعًا لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 12،1% عام 2020.