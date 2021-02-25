«السياحة العالمية» تدعو لتسخير قوة الثقافة والإبداع فى استعادة النشاط

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، إن المنظمة دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للمساهمة في دليل الانتعاش الشامل، العدد الثاني "السياحة الثقافية"، والذي يحتوي على المجموعة الثانية من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالآثار الاجتماعية والثقافية لفيروس كورونا، الصادرة عن منظمة السياحة العالمية وستستمر المراجعة مع تطور الوضع.ويعتمد الدليل على رؤى وخبرات المنظمة والأمم المتحدة لتحليل تأثير الوباء على قطاعات كل منهما، وتأثير الإيرادات المفقودة على المجتمعات والمواقع التراثية والأحداث الثقافية والأماكن والمؤسسات، وإضعاف القدرة التنافسية للوجهات وتمايز السوق.كما تؤكد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياحة الثقافية أيضًا على الحاجة إلى دعم صانعي السياسات لضمان أهمية الثقافة في التخطيط والطوارئ داخل الوجهات السياحية.إلى جانب المبادئ التوجيهية الجديدة، تحث منظمة السياحة العالمية قطاع السياحة الثقافية على إنشاء هياكل حوكمة تشاركية تجمع بين الفنانين والمبدعين ومحترفي السياحة والثقافة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية من أجل حوار مفتوح وتبادل البيانات والحلول في الوقت الفعلي، كما تدعو الوثيقة أيضًا إلى روابط أفضل بين المناطق الحضرية والريفية لضمان التمتع بفوائد كل من الثقافة والسياحة على أوسع نطاق ممكن.يأتي إصدار المبادئ التوجيهية في سياق السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة 2021، وهي مبادرة للأمم المتحدة تهدف إلى التعرف على كيف يمكن لمظاهر الثقافة المختلفة، بما في ذلك السياحة الثقافية، أن تساهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تتبناها الأمم المتحدة.وأكد الدكتور سعيد البطوطي، أن ذلك جاء نتيجة لجائحة كورونا، حيث قامت 90% من مواقع التراث العالمي والمتاحف بإغلاق كلي أو جزئي، وفي كثير من الحالات تم إغلاق المواقع ذات الأهمية الخاصة للبشرية أمام الجمهور لأول مرة منذ عقود، في الوقت نفسه سلط الوباء الضوء على أهمية كل من السياحة والثقافة.القيم المشتركة والعلاقات الوثيقة بين أصحاب المصلحة في السياحة والثقافة تعني أن كلا القطاعين يمكن أن يعملا معًا لضمان الوصول الشامل إلى التراث، حيث تتعافى الدول في جميع أنحاء العالم من الوباء، واعترافًا بهذه العلاقة التي يعزز بعضها بعضًا، تعاونت منظمة السياحة العالمية واليونسكو لوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية الجديدة التي تركز على إعادة بدء السياحة الثقافية بشكل مسؤول.