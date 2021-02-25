«صناع الخير» و«بنك مصر للتنمية» يوزعان العلاج الشهري على مرضى جلدية

نجحت مؤسسة "صناع الخير للتنمية" ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، في توزيع العلاج الشهري لشهر فبراير على 50 من مرضى الأمراض الجلدية المزمنة من المحافظات المختلفة، ضمن مبادرة "لمسة خير" لإنقاذ حياة مصابي الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة من غير القادرين، والتي تطلقها المؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف وبحضور خبير الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا.وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن "لمسة خير" مبادرة إنسانية تستهدف الوصول إلي إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابى الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين في كل أنحاء مصر، بالمتابعة والإشراف الطبى وصرف العلاج الشهرى اللازم بالمجان، وأنه يتم توزيع العلاج الدوائى للمرضى بشكل شهرى ثابت ويتم شهريًا إستقبال حالات جديدة من المحافظات المختلفة من مرضى الأمراض الجلدية المزمنة لينضموا إلى القائمة التى يتم تقديم الرعاية والمتابعة الصحية والعلاج الشهرى بالمجان لها.من جهته، أوضح الدكتور هانى الناظر، رئيس المركزي القومي للبحوث سابقًا، أن عدد من الأمراض الجلدية المزمنة تحتاج إلى رعاية مستمرة وعلاج دوائي دائم، وقد تودي بحياة المصاب بها إن لم يحصل على العلاج ويداوم على استخدامه، والبعض من هذه الأمراض تتضاعف تكلفة علاجه، وهنا يصبح من المستحيل على شرائح غير القادرين الحصول على علاج لهذه الأمراض، ومن هنا انطلقت مبادرة "لمسة خير" كمبادرة رائدة وفريدة من نوعها تستهدف الوصول إلى حالات المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة والأكثر خطورة على حياة المصابين بها مثل مرض التحلل الجلدي الفقاعي وقشر السمك.ونصح الناظر كل مرضى التحلل الجلدى الفقاعى وقشر السمك اللالتزام التام بالعلاج وبخاصة في هذا التوقيت من العام ومع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وتقلبات المناخ وما يصاحبها من رياح وأتربة تؤثر بشدة على الجلد ويتضاعف تأثيرها على مرضى التحلل الجلدى الفقاعى قشر السمك.يذكر أن مبادرة "لمسة خير" واحدة من سلسلة المبادرات الإنسانية الفريدة التي تطلقها "صناع الخير" وتستهدف دعم مرضى غير قادرين في مواجهة مرض لعين يهدد حياتهم، ومن هذه المبادرات مبادرة "اطمن على نفسك" لمواجهة فيروس سي، "عنيك في عنينا" لمحاربة العمى، "أولادنا في عنينا" لرعاية طلاب المدارس ووقايتهم من الإصابة بالأنميا والسكر.