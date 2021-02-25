لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

تساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عن إمكانية تقسيم شاشة التابلت قبل عقد الامتحانات التى ستبدأ يومي 27 و28 فبراير الجارى.وكشف مسئول تطوير تكنولوجي بالتربية والتعليم عن طريقة تقسيم شاشة التابلت:- أضغط على الضبط ثم أضغط على الميزات المتقدمة، ثم أضغط على إطارات متعددة ثم الضغط على مفتاح إجراء متعلق بعرض تقسيم الشاشة أو Split screen view ليصبح بعد ذلك مفعلًا.وعن طريقة إطالة زمن توقف الشاشة حتى لا تنطفئ أثناء الامتحان، قال: أضغط على الضبط ثم كلمة الشاشة ثم أضغط على زمن توقف الشاشة ثم تختار كلمة 30 دقيقة.