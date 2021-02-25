تزايد إصابات كورونا فى كمبوديا واتساع نطاقها إلى خارج العاصمة

تشهد كمبوديا حاليًا أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا منذ ظهور الوباء بها، مع عدم وجود علامات تقريبا تشير إلى تباطؤ وتيرة العدوى، حيث تم تسجيل 65 حالة جديدة حتى اليوم الخميس.وأعلنت وزارة الصحة أن 58 حالة من هذه الحالات مرتبطة بإصابات محلية، والباقي لمسافرين قدموا إلى البلاد.وتم اكتشاف أولى هذه الإصابات خلال عطلة نهاية الأسبوع بين مواطنين صينيين يعيشون في بنوم بنه، وبلغ عدد الحالات في المجموعة المحلية الآن 194 إصابة، وهو عدد كبير بالنسبة لإجمالي 697 إصابة مسجلة في البلاد حتى الآن.وبعد تسجيل الحالات في مطلع الأسبوع، ظهرت حالات للعدوى خارج العاصمة، بالإضافة لاكتشاف حالات ببلدة سيهانوكفيل الساحلية.