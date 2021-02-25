«الرعاية الصحية» تعيد السمع لطفلة 3 سنوات.. نجاح أول عملية زراعة قوقعة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول عملية زرع قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف السنة، كانت تعاني من فقدان السمع منذ الولادة، وذلك بمستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.وأشارت الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن الطفلة كانت تعاني من فقدان السمع منذ الولادة، وبعد إدخالها إلى مستشفى السلام ببورسعيد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها تم تأهيل الطفلة عن طريق تركيب سماعات أذن لاختبار جودة عصب السمع لمدة 6 أشهر ما قبل العملية، كما تمت متابعتها مع أطباء السمعيات والتخاطب بالمستشفى، إلى أنه تم إجراء عملية زراعة القوقعة للطفلة بالمستشفى اليوم تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر أطباء الاستشاريين والأخصائيين بجراحة زراعة القوقعة بمستشفى السلام ببورسعيد، ويضم الفريق الطبي كلًا من الأستاذ دكتور محمد رسلان استشاري جراحة زراعة القوقعة، دكتور محمد فايز أخصائي جراحة زراعة القوقعة، دكتور بسادة شحاتة أخصائي جراحة زراعة القوقعة، بالإضافة إلى استشاريين وأخصائيين جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام دكتور عبدالله حسب النبي، دكتور عبدالشافي صاوي، دكتور مجدي عساف، دكتور عصام ريحان، دكتور محمد صديق، دكتور هاجر محمد، دكتور بولا عماد، ودكتور سارة يوسف طبيبة التخدير.وبدوره ثمَّن والد الطفلة التسهيلات الكبيرة التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة بجودة وكرامة ودون تفرقة بين الجميع في سبيل إنهاء معاناة المرضى، وتذليل كافة العقبات أمام إجراء مثل هذه العمليات الكبرى ذات التكلفة العالية.وعبر والد الطفلة عن سعادته البالغة بنجاح عملية طفلته، قائلًا إن توفير إجراء مثل هذه العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد هي أمل لجميع أصحاب الإعاقات السمعية من الأطفال في بورسعيد.وتعد عملية زراعة القوقعة هي عملية جراحية تتضمن زراعة جهاز طبي إلكتروني داخل الأذن الداخلية للأشخاص الذين يعانون فقدانًا شديدًا في السمع نتيجة وجود تلفيات في الأذن الداخلية؛ حيث تساعد عملية زراعة القوقعة على السمع عن طريق تجاوز الأجزاء التالفة من الأذن وتوصيل الإشارات وتحفيز العصب السمعي للأذن بشكل مباشر.