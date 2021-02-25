«نصبوا عليه في قطعة أرض».. ضبط المتهمين بقتل عامل داخل مزرعة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بقتل عامل داخل مزرعة بنجع حمادي.وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة عمر علي، 46 عاما، مقيم قرية القصر بنجع حمادي، بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي.و كشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي في نجع حمادي، والمقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المجني عليه كان يعمل في السعودية، وعاد منذ قرابة شهر، ونشبت بينه خلافات على قطعة أرض مع آخرين، بعدما دفع ثمن شرائها ورفضوا تسليمها له أو رد المبلغ، واتفقوا للجلوس سويا لحل المشكلة، ونشبت بينهم مشادات كلامية، قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق طلقة نارية استقرت في رأس المجني عليه، ما أسفر عن وفاته.وتمكتت قوة أمنية برئاسة المقدم اسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، من ضبط "منتصر.ع"، و"سعيد.ا.خ"، المتهمين الرئيسيين في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.