جاهزية المدارس والمعاهد الأزهرية بشمال سيناء لامتحانات نصف العام

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حمزة رضوان، الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات النهائية بجميع المدارس على مستوى المحافظة لامتحانات نصف العام الدراسي، المقرر لها بعد غدٍ السبت الموافق 27 فبراير، وفقًا للمنظومة الجديدة.وشدد «رضوان» - في تصريحات اليوم الخميس - على اتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة خلال سير الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات بالمدارس والتنسيق مع الأجهزة الصحية لمتابعة الحالات المرضية.وشدد وكيل التعليم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال التطهير اليومي للجان الامتحانات، وارتداء الطلاب والمدرسين وباقي العاملين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.. مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش، وغرف آخرى فرعية على مستوى الإدارات التعليمية لتلقي أية إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، مؤكدًا على التنسيق مع غرفة العمليات في ديوان عام الوزارة بالقاهرة وغرفة عمليات المحافظة.وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، عن الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي في كافة المراحل الدراسية بالمعاهد الأزهرية اعتبارا من السبت القادم وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.وأكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الشرعية والعربية بشمال سيناء أنه تم تجهيز جميع المعاهد لاستقبال الطلاب الممتحنين وفقا للمواعيد والجداول المعلنة والمواد المقررة عليهم، مشيرا إلى تطهير جميع المعاهد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد وتوفير الرعاية الطبية الكاملة.