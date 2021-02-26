بتطوير المناطق الأثرية.. خبراء: القاهرة ستكون أكبر متحف مفتوح عالميا

- رئيس صندوق تطوير العشوائيات: بدء العمل للدراسات وتحديد الوقت والتكلفة خلال شهور.



- عوض الله: قرار الرئيس سيساهم بشكل كبير في تضميد جراح قطاع السياحة الذي استمر سنوات.



- ضرورة عودة مكاتب الاستعلامات للسائحين بالمناطق الأثرية لخدمة وأمان السائح.



- القاهرة متحف مفتوح علي غرار العواصم العالمية

- أبرز المتطلبات

بدأت خطة العمل التي تهدف الي عودة مصر خاصة القاهرة الكبرى إلى رونقها وجذب روادها ومحبيها من مختلف دول العالم من جديد، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي وجه بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، والاستراتيجية للدولة بهدف استعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري للعصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى بالأماكن التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.وخلال سنوات قليلة سوف يتحقق الحلم الذى بدأ العمل به من خلال مشروع تطوير القاهرة الخديوية، ومثلث ماسبيرو، وممشي اهل مصر وتطوير كافة المتاحف وأبرزها متحف الحضارات بالإضافة لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم، والمقرر افتتاحه في النصف الثاني من هذا العام بالإضافة للمشروع القومي الضخم والخاص بتطوير القري الريف المصري.كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن تطوير القاهرة الإسلامية أو التاريخية بحسب كل منطقة أصبح في حيز التنفيذ حيث يجري حاليا عمل الدراسات الخاصة بتحويل القاهرة لمتحف مفتوح بتكليف مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجعلها متحفا مفتوحا على غرار الدول العالمية، مشيرا إلى أن دراسات الجدوى سوف يقوم بها الاستشاريين المتخصصين، ومن المقرر أن تستغرق من 10 شهور إلى سنة على أن يتم بعدها مباشرة تحديد الوقت والتكاليف الخاصة بالمناطق التي سيبدأ العمل بها.وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات لـ "الدستور" أن عملية إحياء وترميم وإعادة توظيف المباني التراثية المسجلة سيتم إعادتها إلى طبيعتها التاريخية الإسلامية كذلك المباني غير المسجلة أو دون الطابع الإسلامي ذات الحالة الجيدة والمتوسطة سيتم تطويرها ورفع كفاءتها بنفس النهج، بالإضافة إلى الحفاظ على واجهاتها بنفس طابع المنطقة التاريخية والإسلامية ومن المقرر أيضا إقامة عدد من الفنادق التراثية في بعض المباني التاريخية لاستغلالها سياحيا وتنشيط حركة السياحة الثقافية داخل القاهرة الكبرى لتناسب جميع الفئات، بالإضافة لإحياء الوكالات القديمة المندثرة، وإنشاء مناطق ترفيهية تتضمن الأنشطة السياحية المتنوعة والمطاعم، مشيرا إلى عملية التطوير بدأت في بعض الأماكن بالفعل مثل سور مجرى العيون، وعين الصيرة، ومثلث ماسبيرو، وفي بعض المتاحف والقصور التاريخية والحديثة بينما مناطق القاهرة القديمة ومنطقة السكة البيضاء، ومنطقة الحسين سيتم العمل على أن تصبح مزار سياحيا يليق التاريخ الإسلامي مصر الحديثة.من جهته قال الخبير السياحي محمد عوض الله، المدير التنفيذي لمجموعة التايم العالمية، أن قرار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوى بمصر من شأنه أن يدعم قطاع السياحة لعودة هذا القطاع للانتعاش من جديد خلال العام الجاري 2021 وذلك عقب الصعوبات والتحديات التي واجهت هذا القطاع على وجه الخصوص التي سببها انتشار وباء كوفيدفيروس كورونا المستجد.و أوضح المدير التنفيذي لمجموعة التايم العالمية، أن هناك طلبًا كبيرًا من عدة أسواق أوروبية وآسيوية على منتج السياحة الثقافية، وتعد مصر واحدة من أشهر البلدان السياحية على مستوى العالم، حيث يزورها العديد من السياح على مدار العام، ويعود ذلك لأنها تتميز بتنوع واختلاف في المعالم السياحية الموجودة بها، وأهم ما يميز مصر هو وجود الكثير من المعالم الأثرية بها، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك حوالي ثلث الآثار المتواجدة حول العالم، كما أنها كانت مهدًا للعديد من الحضارات المختلفة منذ أكثر من 7 آلاف عام، وبالتالي فإن من هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تضميد جراح قطاع السياحة الذي توقف تمامًا بعد تعليق حركة السفر حول العالم من جهة وخلق فرص عمل جديدة للشباب من جهة أخرى.وأشار" عوض الله" إلى أن العائد الخاص بالسياحة الثقافية يمثل أضعاف السياحة الشاطئية، خاصة وأن نوعية السائح المهتم بالسياحة الثقافية غالبا ما يأتي مع الأسرة أو الأصدقاء المهتمين بالسياحة الثقافية، وبالتالي يقوم بزيارة المتاحف والمعابد والمساجد بالإضافة للتسوق للمنتجات الثقافية التاريخية، لافتا إلى أنه يجب أن يتم وضع لافتات للمحلات تكون باللغتين العربية والإنجليزية على جميع الأماكن وتوحيدها خاصة المحلات، وكذلك اللافتات الخاصة بالمرور وهذا موجود في العالم كلة ولابد من وجود مكاتب استعلامات للسائحين تتضمن خرائط للمناطق السياحية والخدمات الموجودة بكل منطقة بالعديد من اللغات، وهذا هام جدا لأنه من خلاله يشعر السائح بالأمان لأن هذا المكتب يكون تابع لجهة رسمية موثوق بها هدفها خدمة السائح وإرشادية، الاهتمام بالسائح من خلال الدعاية مباشرة وتغير ثقافة المصريين وتعريفهم بأهمية السائح لمصر لتصحيح الصور الذهنية عن مصر لدى السائحين.في حين أكد هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق والمدير التنفيذي لأحد الفنادق العالمية، أن اتجاه الدولة أصبح يستوعب جيدا أن صناعة السياحة صناعة كبيرة ترتبط بجهات أخرى وليست وزارة السياحة فقط، وبدأنا كدولة نستوعب أيضا أن هناك تجربة سياحية بمعنى أن السائح لم يرغب في زيارة الأثر فقط، أو متاحف أو معابد وأماكن آمنة فقط ولكنه يرغب في معرفة كل ما هو متعلق بالأثر، ابتداء من طريقة الوصول للأثر وتنتهي بطريقة التعامل مع المواطنين، وتعتبر توجهات الرئيس بالاهتمام بكافة الأماكن الأثرية في جميع المحافظات ليس القاهرة فقط، أمر يسهل على السائح ويشعره بعدم الغربة.وتابع " الدميري" أن الوعي السياحي والبنية الأساسية ليس كل شيء ولكن أهمية اجتذاب السائح خاصة وأن مصر رغم عراقتها وتاريخها إلا أنها لا تزال دولة حديثة سياحيا بمعنى أن 98% من ؜الوفود السياحية لا تأتي إلا عن طريق الطيران عبر أوروبا التي تنمي سياحة اليوم الواحد بين الدول وحرية التنقل، والحقيقة هذا النوعية من السياحة تمثل أكثر من 69%من السياحة الأساسية القادمة عن طريق الطيران، فلابد من الاهتمام أيضا لمنظومة الطيران، والمطارات والطاقة الاستيعابية، وكذلك أهمية تعظيم الطيران للاستراتيجية السياحية بحيث العمل علي منظومة المقاصد السياحية.وأضاف، لابد أن تعتمد الدولة على فكرة الطيران العارض في المستقبل والحقيقة أن جميع الدول سوف تعتمد علي المنظومة الوطنية في الطيران، وفقا لتجارب الدول السياحية الكبرى لأنها بالفعل نجحت بعد ان اعتمدت علي المنظومة الوطنية سواء طيران او مطارات او منظمي الرحلات، خاصة وأن جميع الدول أصبحت تعاني لما يكفي نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا من ناحية ومن ناحية اخري استبعاد سياحة الكم، خلال الفترة المقبلة مثل ما قبل كورونا لعدم اتاحة السياحة للجميع بسبب ارتفاع الأسعار حسب التوقعات، لذلك لابد من معرفة كيف يتم اجتذاب السائحين من الزود التي ترغب في زيارة مصر، ومن الضروري جدا أن تسخر كل الجهات كما أشار السيد الرئيس، وكذلك لابد من ضبط الأسعار والبعد عن فكرة خفض الأسعار لأنها لم تكن في صالح السياحيةً على الاطلاق لأنها فكرة قصيرة الاجل.ولفت إلى أن السياحة الثقافية هي الأساسية للمنتج السياحي المصري عكس جميع المقاصد العالمية التي لا تملك مثل الآثار الثقافية المصرية، والتي تعتبر الميزة الأوحد في العالم، وذلك فان جعل القاهرة متحفا مفتوحا لابد أن يتم استغلاله، وتقديم جميع الأنماط السياحة المصرية، والتكاتف لوضح استراتيجية حقيقية للسياحة مع جميع القطاعات المعنية الحكومية والخاصة.