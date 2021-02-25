لماذا تصدرت شيري عادل تريند جوجل؟

تصدرت الفنانة شيري عادل، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد نشرها لمنشور جديد عبر حسابها الشخصي، أكدت به خضوعها لعملية جراحية.طالبت الفنانة إنجي خطاب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بالدعاء للفنانة شيري عادل التي تخضع لعملية جراحية دقيق لم تكشف عن تفاصيلها.وتداولت أخبار حول تأجيل الجهة المنتجة لمسلسل "فارس بلا جواز " للنجم مصطفى قمر تصوير مشاهد النجمة شيرى عادل بسبب إجرائها عملية جراحية دقيقة أمس الأربعاء فى أحد المستشفيات بالقاهرة.وبدأت مشوارها في الفن كطفلة إعلانات، ثم انقطعت عن شاشة التلفزيون لتعود مرة أخرى بأول أدوارها السينمائية في فيلم أصحاب ولا بزنس، ثم كان ظهورها فيما بعد من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية منها: حياتي أنت، وفرق توقيت والمرسي والبحار، وعفريت القرش، والملك فاروق. كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها: خارج على القانون، وحسن ومرقص، وبلبل حيران، وعدة مسلسلات مثل: رقم مجهول، واسم مؤقت، والخطيئة.