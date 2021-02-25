جورجيا تفتح حدودها أمام مواطني أوكرانيا ودول أخرى بداية مارس

أعلنت جورجيا أنها ستفتح حدودها أمام مواطني أوكرانيا وأذربيجان وكازاخستان وروسيا وبلاروسيا لاستقبالهم في الأول من مارس المقبل، شريطة أن يقدموا اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتكون نتيجته سلبية قبل وصولهم ب72 ساعة.وقال رئيس وزراء جورجيا إيراكلي جاريباشفيلي - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن هذه الإجراءات تُطبق فقط على هؤلاء الذين يعبرون حدود جورجيا عن طريق الجو، مؤكدًا أن الحدود البرية لا تزال مغلقة أمام الأجانب.وأضاف أنه يتعين على من يصل جورجيا أن يعيد إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا على نفقتهم الخاصة في اليوم الثالث من بقائهم في البلاد.