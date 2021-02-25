13657 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت التشيك، اليوم الخميس، تسجيل 13 ألفًا و657 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في تزايد بنحو 2700 حالة عن الأعداد المسجلة في ذات اليوم من الأسبوع الماضي.وذكر راديو براغ الدولي أن هناك نحو 7 آلاف مصاب محتجز بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 1432 حالة حرجة.يذكر أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس في التشيك منذ بدء الجائحة وصلت إلى ما يقرب من 20 ألف حالة.