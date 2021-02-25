أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»

بعد سنوات من التلاعب الرقمي ثمة تحولًفي صنع الصورة ، بدأ المصورون في الابتعاد عن المصطنع والتركيز على الواقع.

بقراءة أعمال المصورين(Pedro and Nathalia)، فالتصوير هو الحقيقة ، وتجسيد المشاعر، يعتمد أسلوبهما علي تصوير اللحظات العفوية أمام الكاميرا بهدف تجسيد لحظات من المودة والحميمة ، مؤمنين أن التصوير الحقيقي بمثابة جلسات علاج نفسي لحظات من الثبات والتأمل والتواصل الصامت بين الزوجين يجعلهما يعيدا اكتشاف علاقتهما من جديديقول ميلان كونديرا"الحب لا يتجلى بالرغبة فى ممارسة الجنس وهذه الرغبة تنطبق على جملة لا تحصى من النساءولكن بالرغبة فى النوم المشتركوهذه الرغبة لا تخص إلا امرأة واحدة"

لحظات حميمية للمصورين Pedro and Nathalia

يؤكدان في حوار لهما "الحقيقي رحلتنا - المزيف ممل!عندما نصور الأزواج بشكل حقيقي وعند إدراك اللحظة المناسبة تلتقط الصورة ببساطة إنها تجربة لا تُنسى ، الحقيقة دون تظاهر جميلة جدًا!"

بدأت طريقتهما تتغير في تصوير الثنائيات عندما حضرا ورشة عمل صٌورا كموديل،لحظتها اكتشفا أن الأمر لا يتجاوز مجردإضاءة جيد ة، ولحظة حقيقية من التواصل ليبدأ السحر



