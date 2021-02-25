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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

28 فبراير.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمطروح

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعداد المحافظة لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال " بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات، للأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بالمجان.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى 3 مارس ولمدة 4 أيام.

وأوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 122 ألفا و108 أطفال بعدد 8 ادارات صحية بالمحافظة، بالإضافة إلى جميع الاطفال الوافدين من خارج المحافظة عبر منفذ السلوم البرى والقادمين من المحافظات الاخرى.

وأضاف أن يتم ذلك من خلال 242 فريق تطعيم ثابت ومتحرك منها 51 فريق ثابت و193 فريق متحرك يجوب القرى والنجوع من منزل الى منزل للوصول لكافة الاطفال المستهدفين.

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ الحملة للوصول لجميع الاطفال المستهدفين بكافة القرى والنجوع النائية بمدن ومراكز المحافظة والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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