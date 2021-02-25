رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسرة مبارك تنهي إحياء ذكراء السنوية.. وتأثر نجليه (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:00 م
الذكرى الأولى لوفاة
الذكرى الأولى لوفاة الرئيس مبارك
حسام عسل ـ آية سالم
طباعة
انتهت مراسم الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي أحيتها أسرته صباح اليوم الخميس من أمام قبره بمصر الجديدة، واختتمت الذكرى بقراءة بعض آيات القرآن وتقديم الدعاء للمتوفى على قبره، فيما ظهر التأثر واضحا على نجليهجمال وعلاء.

وأحيت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ذكرى وفاته الأولى من أمام قبره بمصر الجديدة، واستقبلت أسرة الراحل المحبين والمعزين أمام قبره.

واستقبل نجله جمال مبارك المعزيين، وشارك في إحياء الذكرى عدد من المحبين والمعزين أمام قبره.

وتحل اليوم الخميس 25 فبراير ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الأولى، والذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض وإجراء عملية جراحية قبل وفاته بقرابة شهر.

موضوعات متعلقة

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة