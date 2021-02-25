أسرة مبارك تنهي إحياء ذكراء السنوية.. وتأثر نجليه (فيديو)

انتهت مراسم الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي أحيتها أسرته صباح اليوم الخميس من أمام قبره بمصر الجديدة، واختتمت الذكرى بقراءة بعض آيات القرآن وتقديم الدعاء للمتوفى على قبره، فيما ظهر التأثر واضحا على نجليهجمال وعلاء.وأحيت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ذكرى وفاته الأولى من أمام قبره بمصر الجديدة، واستقبلت أسرة الراحل المحبين والمعزين أمام قبره.واستقبل نجله جمال مبارك المعزيين، وشارك في إحياء الذكرى عدد من المحبين والمعزين أمام قبره.وتحل اليوم الخميس 25 فبراير ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الأولى، والذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض وإجراء عملية جراحية قبل وفاته بقرابة شهر.