رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية زراعة قوقعة بمستشفى السلام بورسعيد

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح أول عملية زرع قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، كانت تعاني من فقدان السمع منذ الولادة بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشارت الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن الطفلة كانت تعاني من فقدان السمع منذ الولادة، وبعد إدخالها إلى مستشفى السلام بورسعيد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها تم تأهيل الطفلة عن طريق تركيب سماعات أذن لاختبار جودة عصب السمع وذلك لمدة 6 أشهر ما قبل العملية، كما تمت متابعتها مع أطباء السمعيات والتخاطب بالمستشفى، إلى أن تم إجراء عملية زراعة القوقعة للطفلة بالمستشفى اليوم تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر أطباء استشاريين وأخصائيين جراحة زراعة القوقعة بمستشفى السلام بورسعيد، ويضم الفريق الطبي كلًا من أ.د. محمد رسلان استشاري جراحة زراعة القوقعة، د. محمد فايز أخصائي جراحة زراعة القوقعة، د. بساده شحاتة أخصائي جراحة زراعة القوقعة، بالإضافة إلى استشاريين وأخصائيين جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام د. عبدالله حسب النبي، د. عبدالشافي صاوي، د. مجدي عساف، د. عصام ريحان، د. محمد صديق، د. هاجر محمد، د. بولا عماد، ود. سارة يوسف طبيبة التخدير.

وبدوره ثمَّن والد الطفلة التسهيلات الكبيرة التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة بجودة وكرامة ودون تفرقة بين الجميع في سبيل إنهاء معاناة المرضى، وتذليل كل العقبات أمام إجراء مثل هذه العمليات الكبرى ذات التكلفة العالية.

وعبَّر والد الطفلة عن سعادته البالغة بنجاح عملية طفلته، قائلًا: إن توفير إجراء مثل هذه العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد هو أمل لجميع أصحاب الإعاقات السمعية من الأطفال في بورسعيد.

وتعد عملية زراعة القوقعة هي عملية جراحية تتضمن زراعة جهاز طبي إلكتروني داخل الأذن الداخلية للأشخاص الذين يعانون فقدانًا شديدًا في السمع نتيجة وجود تلفيات في الأذن الداخلية؛ حيث تساعد عملية زراعة القوقعة على السمع عن طريق تجاوز الأجزاء التالفة من الأذن وتوصيل الإشارات وتحفيز العصب السمعي للأذن بشكل مباشر.

موضوعات متعلقة

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسى 3 أسابيع «مبدئيًا»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانية

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة