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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تجربة الدولة في القضاء على العشوائيات فريدة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:59 م
النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال
سعيدة عامر
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قال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن المباني المخالفة إرث كبير وكان من الملفات الشائكة التي كان يتم تأجيل اتخاذ خطوات جادة فيها لسنوات طويلة، ولكن القيادة السياسية كانت حريصة وجرى التعامل مع الأمر بمبدأ الجدية والبعد عن المسكنات لوقف النمو العشوائي الذي أثر بصورة كبيرة على البنية التحتية في مختلف المحافظات، وبالتالي أنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ونتج أيضًا عنه تدنى في واحدة من أبرز الملفات الخدمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، أن ما تقوم به الدولة المصرية في ملف العشوائيات بمثابة التجربة الرائدة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث يتم بناء وحدات سكنية وتجهيزها بالكامل ومنحها لمحدودي الدخل بالمجان في خطوة الهدف منها توفير سكن كريم وحياة كريمة تليق بالمواطنين بدون مقابل، في ترجمة واضحة وصريحة لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد على وجه التحديد.

وأشار «كمال» إلى أن قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، تضمن عدد من المحظورات بشأن المباني التي لن يشملها القانون ومنها السلامة الإنشائية، وفي حال التأكد بعد الفحص أنه يفتقد لهذا الشرط لن يتم التصالح عليه، وهذا يهدف في الأساس للحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وكان المشرع حريص على الحفاظ على حياة المواطنين وعلى الثروة العقارية في نفس الوقت.

وأكد أن تطوير العشوائيات دليل على قدرة الدولة لحل قضايا كانت تبدو مستحيلة، وخطوة نحو القضاء بالكامل على الأماكن العشوائية، ونقله قوية للدولة، تعد ترجمة على قوة مؤسسات الدولة وسير العمل في جميع الملفات والمجالات والقطاعات في آن واحد لصالح المواطن.

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