نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع أجهزة لعرائس من الأيتام وذوي الاحتياجات

شهد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، احتفالية لتوزيع جهاز العرائس لمؤسسة مشاركة الخير للأيتام والمعاقين، بحضور العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، وخيري إمام شحاته، مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي شرق مدينة نصر.و أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على الدور التي تقوم به أجهزة المحافظة لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز عمل أجهزة محافظة القاهرة، وحسب تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بالوقوف المستمر ودعم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تلبية مطالبهم وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتضمنت الاحتفالية توزيع الأجهزة الكهربائية، والبطاطين، وجهاز العرائس علي العرائس من الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة.