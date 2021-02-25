محافظ المنوفية يضع الخطة النهائية لتنفيذ «حياة كريمة» بقرى كفر عشما وشما

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بفريق عمل مؤسسة حياة كريمة ونائبه محمد موسى، في إطار التنسيق الكامل ووضع الخطط النهائية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة.حضر الاجتماع عدد من أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، وتناول الاجتماع مناقشة جميع الاحتياجات التي تم تجميعها حتى الآن من خلال المتابعات والزيارات الميدانية والحوار المجتمعي الدائم الذي تعقده مؤسسة حياة كريمة بقرى المبادرة بالمنوفية، وذلك ضمن خطة التنسيق بين المحافظة ومؤسسة حياة كريمة وللوقوف على الاحتياجات والمقترحات والطلبات المختلفة الفعلية التي تحتاجها القرى.وأكد الفريق أن الاجتماع سعى إلى وضع الخطة النهائية لتنفيذ المبادرة بالقرى التابعة للوحدتين المحلية بشما وكفر عشما، حيث تم دمج كافة الطلبات والمقترحات والاحتياجات التي وردت للمؤسسة والتي رفعتها الوحدات المحلية ومجلس المدينة لكل من القريتين للوصول إلى أفضل خطة يتم تنفذها للنهوض وتطوير قرى الوحدتين ضمن المبادرة.وتناول فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، مناقشة مبادرة سكن كريم وآليات المعاينة والاستحقاق لمن تنطبق عليه شروط المبادرة حتى يصل الدعم لمن يستحق بالفعل ومنطبق عليه الشروط.وفي ذات السياق تم مناقشة الكثير من المقترحات التي يطرحها فريق عمل حياة كريمة، والتي بدورها تدفع عجلة التنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وكذلك الحرف والصناعات اليدوية وغيرها من المشروعات التي يجري إعداد خطط تنفيذية لها من خلال فريق مؤسسة حياة كريمة لتنفيذها داخل المحافظة.وأكد محافظ المنوفية أنه يتم العمل على جميع المحاور التي تحقق التطوير الكامل من بنية تحتية وغيرها من مشروعات تحقق الرضا الكامل للمواطنين، وتحقق خلق قرى نموذجية، وتساعد على النهوض بالمبادرة، وأكد سيادته على أن كل ما يطرحه المواطنين هو محل نظر وتقدير ويؤخذ عين الاعتبار في الخطط التنفيذية حسب الحاجات الملحة للقرى واحتياجاتها.وفي نهاية الاجتماع قام السيد المحافظ بدعوة مؤسسة حياة كريمة لانعقاد دائم مع سيادته للتنسيق المستمر ومتابعة سير العمل بقرى المبادرة.يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ومحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية، فضلًا عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.