النماذج الاسترشادية لطلاب المدارس الفرنسية
الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:58 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توافر نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الفرنسية، للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة، من خلال منصة التعليم المصري
ويمكن للطلاب تحميلها الآن:
الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly3spplVz
الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly2ZLznUO
الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly2ZRNPe5
الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly3pOCSVf
الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly2ZVfDxX
الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly3aPRNKy