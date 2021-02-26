النماذج الاسترشادية لطلاب المدارس الفرنسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توافر نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الفرنسية، للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة، من خلال منصة التعليم المصري



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ويمكن للطلاب تحميلها الآن:الصف الرابع الابتدائي:الصف الخامس الابتدائي:الصف السادس الابتدائي:الصف الأول الإعدادي:الصف الثاني الإعدادي:الصف الثالث الإعدادي: