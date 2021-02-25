الأنبا باخوم يهنئ الأقباط بعيد فصح يونان

هنأ الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، الأقباط بعيد فصح يونان.وقال الأنبا باخوم في نص تهنئته: «الآباء الأحباء، الرهبان والراهبات، كل الأنشطة الرسولية، وشعب الإيبارشية البطريركية المبارك، سلام ومحبة في الرب يسوع نحتفل اليوم بفصح يونان، ولادته الجديدة، وهي ليست فقط الخروج من جوف الحوت، هي أكثر خروجه من أفكاره الشخصية وقبوله لمشيئة الرب، هذا فصح يونان عبوره من ذاته إلى الرب، من فكره إلى فكر الرب هذا ما أتمناه لي ولكم.وأضاف بالنيابة عن غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أتوجه إليكم بخالص التهنئة.